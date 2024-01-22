اعتقال 13 شخصا بينهم يمينيون متطرفون للاشتباه في تعديهم على مدون بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مساء يوم الأحد، أن متطرفين يمينيين معروفين لأجهزة الأمن تعدوا على شاب /24 عاما/ في مدينة دورتموند غربي البلاد وأحدثوا به إصابات وأنها ألقت القبض على 13 شخصا مشتبه بهم في هذه الواقعة.

وأوضحت الشرطة أن هناك بين المقبوض عليهم متطرفين يمينيين معروفين لدى جهاز أمن الدولة في الشرطة والمختص بالقضايا السياسية، وأن هؤلاء الأشخاص لديهم سجلات إجرامية في هذا السياق. ولم يكشف المتحدث باسم الشرطة مبدئيا عن عدد الأشخاص الذين يمكن تصنيفهم ضمن تيار اليمين المتطرف بين المشتبه بهم المعتقلين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم الإبلاغ عن اشتباك وقع في دورتموند-دورستفيلد بعد ظهر اليوم حيث قامت مجموعة من الرجال المقنعين بالتعدي البدني على الشاب البالغ من العمر 24 عاما والذي أفادت البيانات بأنه يعمل مدونا على الإنترنت. وقام أحد المعتدين بسرقة كاميرا الشاب. وذكرت الشرطة أن الشاب وقعت له إصابات طفيفة.

في وقت لاحق، عثرت قوات الطوارئ التابعة للشرطة على عدة مشتبه بهم في منزل قريب واعتقلت الأشخاص الثلاثة عشر، وتولى قسم أمن الدولة التحقيق في الواقعة، ولم يكشف المتحدث عن مزيد من المعلومات حول ملابسات هذه الواقعة.