الحوثي تعلن استهداف سفينة شحن أمريكية في خليج عدن

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن القوات البحرية التابعة للحوثي، نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية (أوشن جاز OCEAN JAZZ) في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.



وجدد في بيان، مساء الاثنين، التأكيد أن «الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».



وأشار إلى «استمرار الحوثي في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».



وذكر أن «الحوثي مستمرة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية كافة، ضمن حق الدفاع عن اليمن، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين».



ولفت إلى أن «الجماعة مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على اليمن، وذلك باستهداف مصادر التهديد كافة في البحرين الأحمر والعربي».