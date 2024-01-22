انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية في أول 20 يوم من يناير

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي في أول 20 يوما من يناير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات بلغت 3ر33 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري، مقارنة بـ 6ر33 مليار دولار المسجلة في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وانخفضت الواردات بنسبة 2ر18% على أساس سنوي إلى 9ر35 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6ر2 مليار دولار.

وبلغ عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة 5ر15 يوم، مقارنة بـ 16 يوما خلال العام السابق. وأشارت وكالة الجمارك إلى أنه بالنظر إلى متوسط الحجم اليومي، ارتفعت الصادرات بنسبة 2ر2 % على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد القطاعات، فقد ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 7ر19 % لتصل إلى 29ر5 مليار دولار، مع ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 6ر2% إلى 47ر3 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 9ر0% إلى85ر2 مليار دولار. كما انخفضت الشحنات الخارجية لمنتجات الصلب بنسبة 4ر7% إلى 46ر2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات السفن بنسبة 8ر89% لتصل إلى 92ر1 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات أيضا.

وحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بنسبة 1ر0% خلال الفترة نفسها إلى8ر6 مليار دولار.وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر3% لتصل إلى18ر6 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر9% إلى 53ر3 مليار دولار.