الخارجية الصومالية: مصر تدعم بقوة الصومال في حماية سيادة واستقلال أراضيه

أكد القائم بأعمال وزيرالخارجية والتعاون الدولي الصومالي علي بلعد، اليوم الاثنين، أن مصر تدعم بقوة الصومال في حماية سيادة واستقلال أراضيه.

وأوضح بلعد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الحكومة الصومالية بدأت حرباً دبلوماسية لمواجهة الأطماع الإثيوبية في البحر الأحمر.

وأشار إلى الجهود الدبلوماسية والاجتماعات والزيارات التي قام بها قادة البلاد منذ الأول من يناير الجاري الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاقية الباطلة.

وقال القائم بأعمال وزيرالخارجية: "إن هذه الاتقاقية تعد أكثر خطورة على البلاد من مليشيات الخوارج كونها انتهاكا صارخا لسيادة استقلال ووحدة الصومال".

وذكر أن قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا ناقشت الانتهاك الإثيوبي لسيادة الصومال.

وكانت "أرض الصومال" وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 ) في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.