ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ25295 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25 ألفًا و295 شهيدًا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان، إن جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدًا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت صحة غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في خمسة مراكز إيواء بخان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان طالعته «الشروق»، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال ادعى أنها مراكز آمنة وكان قد دعا المواطنين للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأوضح أن جيش الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية.

ومراكز الإيواء التي تم استهدافها هي مركز إيواء جامعة الأقصى، ومركز إيواء الكلية الجامعية، ومركز إيواء مدرسة خالدية، ومركز إيواء مدرسة المواصي، ومركز إيواء صناعة خان يونس.

وأكد المكتب، أن الجرائم الإسرائيلية أدّت إلى سقوط العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف بين النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة.