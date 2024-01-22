المركز الثقافي الروسي يعقد ندوة لكُتاب روس مشاركين بمعرض الكتاب

يُنظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ندوة مع وفد روسي من الكُتاب والنقاد المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وستقام الندوة في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بقاعة الندوات بمقر المركز بالدقي بحضور كل من فلاديمير بيلياكوف دكتور العلوم التاريخية، والاستاذ بمعهد الاستشراق ورئيس تحرير مجلة "أرشيف الشرق"، وله عدة مؤلفات عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

كما تشهد الندوة مشاركة الكاتب ديمتري ستريشنيف عضو أتحاد كُتاب روسيا والخبير بشئون الشرق الأوسط، والذي تُرجمت له عدة روايات للغة العربية، والناقد الأدبي كيريل كورتشاجين المتخصص في العلوم الأدبية والدراسات الأدبية، ويكاترينا سوبول الكاتبة بمجلة "أدب الشباب"، والكاتب الصحفي والناقد الأدبي أفاناس ماميدوف، والكاتبة مارينا موسكفينا.

ويدير اللقاء شريف جاد مسئول النشاط الثقافي ورئيس جمعية الخريجين.

ومن ناحيته، أشار مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إلى أن لقاء الأربعاء سيتيح الفرصة للتعرف على أحدث إبداعات الكُتاب الروس، وأهم الإصدارات الأدبية التي ظهرت في روسيا مؤخرًا.

جدير بالذكر أن وفد الكُتاب والنقاد الروس يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم من دار النشر "روتينيا" تحت إشراف آنا تشوينكوفا، وبدعم من وزارة التحول الرقمي والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا الاتحادية.