وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن خطة متكاملة لإنهاء الصراع في غزة

• نبيل فهمي يدعو لاتفاق (فلسطيني - فلسطيني) لإدارة القطاع



قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب التعامل مع أحداث غزة وفق خطة متكاملة، لإنهاء الصراع؛ أولى خطواتها وقف إطلاق النار.



وأضاف فهمي، خلال كلمته في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، أنه رغم صعوبة التقديرات يمكن تحقيق ذلك بخطة عمل محددة الزمن منها إعلان عاجل عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وترتيب (فلسطيني إسرائيلي)؛ لعدم استخدام العنف، وإشراف قوات دولية على مراقبة الأوضاع وتدريب كوادر فلسطينية لتولي المهمة.



كما أكد أهمية وجود اتفاق فلسطيني فلسطيني لإدارة قطاع غزة ووضع خطة متكاملة على غرار مشروع مارشال لدعم دولي وعربي، وإصدار إعلان دولي باعتراف دولة فلسطين تحت الاحتلال.



كما دعا لعقد انتخابات فلسطينية قبل انتهاء 2023، وكذلك تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بحل سلمي على أساس دولتين ذات سيادة مستقلة.



وبدأت الندوة بدقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بناء على طلب السفير نبيل فهمي.