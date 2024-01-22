وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان في بروكسل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة

عقد وزير الخارجية سامح شكري فور وصوله إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، مساء الأحد محادثات مع نظيره الإسباني خوسية مانويل ألباريس تناولت الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان اليوم الاثنين، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ذلك جاء في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقر الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمتحدث، فقد تناول الوزيران بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لضمان نفاذها بشكل كامل ومستدام.

وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزير التعاون بين مصر وأسبانيا على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حرص الوزيران على تأكيد الرغبة المشتركة في دفع مختلف مسارات التعاون قدماً والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، بما في ذلك توافق المواقف تجاه سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لتنسيق التحركات لوقف الحرب على قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.