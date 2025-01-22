فتحي عبد الوهاب يقدم شخصية حمادة كشري في مسلسل ظلم المصطبة

يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب، تصوير دور "حمادة كشري" ضمن مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

وأعرب فتحي عبد الوهاب، في بيان له اليوم الأربعاء، عن سعادته بتكرار تعاونه في هذا المسلسل مع المخرج هاني خليفة، الذي كان قد تعاون معه للمرة الأولى من خلال فيلم "سهر الليالي"، الذي تم عرضه عام 2003، مؤكدًا أن "خليفة" مخرج كبير ورائع يضيف له الكثير كممثل، لذا فإن اجتماعهما في عمل جديد بعد كل هذه السنوات سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة له.

وعَبر "عبد الوهاب"، عن سعادته أيضا بالتعاون مرة أخرى مع الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشاركه هو والفنان إياد نصار، بطولة المسلسل، حيث قال إنه سبق وأن وقف أمامها في التمثيل من خلال مسلسل "أميرة في عابدين" التي جسدت فيه دور شقيقته.

وشدد على أنه بجانب إعجابه بأدائها خلال فترة عملهما معا فإن إعجابه بموهبتها ازداد كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة التي تألقت فيها، وهو ما سيكون إضافة هائلة للعمل الرمضاني المنتظر.

وأشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة"، يضم كوكبة من النجوم أبرزهم بسمة وأحمد عبد الحميد، ومحمد السويسي، وإيناس الفلالي، وغيرهم من الممثلين الذين يشكلون توليفة رائعة في صالح العمل.

فيما أكد أنه سعيد بالتعامل مع باقي فريق العمل خلف الكاميرا، من بينهم محمود يوسف مدير التصوير، الذي يعمل معه للمرة الثانية بعد مسلسل "وعد إبليس"، ومهندس الديكور محمد أمين، الذي تعاون معه على مدار العديد من الأعمال الفنية، مشددًا على أنه لا يضيف فقط لبيئة العمل، وإنما يضيف أيضا للشخصية التي يجسدها.

ويشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولتها كل من فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.