التفاصيل الكاملة للدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

عُقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الـ26، بحضور هالة جلال رئيسة المهرجان، والفريق المعاون لها.

وأوضحت هالة جلال، رئيسة المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي، أنّها بذلت مع إدارة المهرجان مجهودًا كبيرًا في التذوق السينمائي لاختيار الأفلام المشاركة بالدورة الحالية من أجل الاستمتاع بصناعة السينما، والتي تشمل أفلامًا من الهند ومصر وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وكشفت «جلال» عن تفاصيل المسابقات، والتي تتضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة برئاسة مروان عمارة، وتضم 10 أفلام، من بينها فيلم "فدائي" من فلسطين وفيلم مصري، إضافة إلى مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة برئاسة ماجي مرجان، والتي تضم 24 فيلمًا من 20 دولة، بينها 12 فيلمًا من مصر والعالم العربي ضمن 2300 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة.

وأضافت هالة جلال، رئيسة المهرجان، أنّه تم استحداث «ملتقى الإسماعيلية» بالدورة الحالية، والذي يستهدف فتح مجال لقاء شركات الإنتاج بصناع الفيلم التسجيلي لدعم المواهب الجديدة.

وأشادت المخرجة هالة جلال بقناة الوثائقية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي خلال المهرجان.

وقالت: "قناة الوثائقية ستقوم بمنح جائزة مهمة لمسابقة النجوم الجديدة، والفائز سيحصل على فرصة لصناعة فيلم من خلال القناة، ونحن سعداء باهتمامهم الكبير بالمهرجان".

وكشفت المخرجة هالة جلال عن أسماء المكرمين بالمهرجان، حيث تقرر إطلاق اسم المخرج التسجيلي علي الغزولي على الدورة الجديدة من المهرجان وسيتم تكريمه.

وأضافت هالة جلال: "كما يكرم المهرجان المخرج فاروق عبد الخالق وماهر راضي، مدير التصوير، والمخرجة تهاني راشد".

وكشفت المخرجة هالة جلال عن أن المهرجان هذا العام يحمل العديد من المفاجآت المختلفة على مستوى المسابقات الرسمية والبرامج الموازية.

وأضافت هالة خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "عملنا في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الميزانية الضئيلة جدًا، ولكن كنا حريصين على تقديم دورة مختلفة، وهو ما أتمنى أن يلمسه جميع الحضور بالمهرجان".

ويضم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مسابقة الطلبة «النجوم الجديدة» برئاسة مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، والتي تضم 19 فيلمًا من أسوان والإسكندرية والقاهرة، إضافة إلى مسابقة أفلام من العالم خارج المسابقة الرسمية، برئاسة حنان راضي، والتي تضم 25 فيلمًا من عدة دول، وتتراوح مدتها من 5 إلى 70 دقيقة، إلى جانب برنامج «نظرة عن التاريخ»، الذي يستهدف عرض أفلام لم تُعرض من قبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجان التحكيم، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل المخرج الكاميروني جان ماري تينو، والمخرجة المصرية نادين صليب، والمنتج البرازيلي رودريجو برن. أما مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتحريك، فيرأس اللجنة المخرج الفرنسي سولونج بوليه، والممثل محمد حاتم، والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل.

بينما يرأس مسابقة النجوم الجديدة الباحثة السينمائية التونسية إنصاف وهيبة، والمخرج المصري إسلام كمال، والمخرج المصري بسام مرتضى. وأخيرًا لجنة مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، التي تضم أوال سلوا من بولندا، وأحمد زكريا من مصر، وروبرتو بالداساري من إيطاليا