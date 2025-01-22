المنسقة الأممية للسلام بالشرق الأوسط تأمل صمود وقف إطلاق النار في غزة

قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيخريد كاخ، اليوم، إنها تأمل أن يصمد وقف إطلاق النار في القطاع لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وأبلغت كاخ موقع الأمم المتحدة من أمام منشأة للصحة العقلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في خان يونس، الأربعاء، بأنها تأمل أن "يصمد وقف إطلاق النار"، وأن "نتمكن من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكدت كاخ، ضرورة مساعدة سكان غزة على التعامل مع الصدمة.

وأضافت: "من المهم أن تكون أسرة الأمم المتحدة بأكملها والشركاء والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية هنا، وأن تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق ذلك".

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.