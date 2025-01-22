22 ولاية تقيم دعوى قضائية لعرقلة أمر ترامب لإلغاء حصول مواليد أمريكا على جنسيتها

أقام ممثلو الادعاء العام في 22 ولاية أمريكية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية لعرقلة خطوة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء ممارسة متعلقة بالهجرة ترجع إلى قرن، وتعرف باسم حق المواطنة المكتسبة بالولادة التي تمنح الأطفال المولودين في الولايات المتحدة المواطنة بعض النظر عن وضع آبائهم.

ويمثل الأمر التنفيذي لترامب الذي صدر في 700 كلمة في ساعة متأخرة من أمس الاثنين تنفيذا لأمر تحدث عنه أثناء حملته الانتخابية.، لكن نجاحه ليس مؤكدا إطلاقا وسط ما يحتمل أن يكون معركة قانونية مطولة بشأن سياسات الرئيس بشأن الهجرة وحق دستوري في الحصول على المواطنة.

ويشير ممثلو الادعاء العام الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين إلى أن مسألة حق المواطنة المكتسبة بالولادة قانون مستقر وأن الرؤساء لديهم سلطات واسعة لكنهم ليسوا ملوكا.

وقال مات بلاتكين النائب العام في ولاية نيو جيرسي: "لا يمكن للرئيس أن يلغي التعديل الـ 14 بجرة قلم، انتهى".