أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء/الأربعاء استشهاد شاب (29 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تعنك غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باحتجاز القوات الإسرائيلية جثمان الشهيد.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت في وقت سابق مساء الثلاثاء قرية تعنك وحاصرت منزلاً فيها، وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت الشاب بعد إصابته. وهو من مخيم جنين، حيث أُعلن عن استشهاده متأثرًا بجراحه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

بذلك، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 10، إذ استشهد تسعة مواطنين بينهم طفل، وأُصيب 40 آخرون خلال عملية عسكرية بدأتها القوات الإسرائيلية على جنين ومخيمها الثلاثاء، وفقًا لوكالة (وفا).