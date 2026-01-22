العثور على جثة متحللة لرجل في العقد الرابع داخل مسكنه بمطروح

استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام جثة لرجل في العقد الرابع من العمر، في حالة تحلل وتعفن منذ عدة أيام، وذلك بعد أن توفي داخل مسكنه بحي الشروق.

كانت شرطة النجدة بمطروح تلقت بلاغًا يفيد بوجود رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق السكنية بحي الشروق، وبالتوجه إلى محل البلاغ، تبين أن مصدر الرائحة جثة شخص يدعى سعيد إسماعيل عبد الحميد 38 سنة، ومقيم بعمارة 94، وأن الوفاة قد وقعت قبل خمسة أيام.

تم نقل الجثة بمعرفة سيارة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، فيما تكثف جهات البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة.