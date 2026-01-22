رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة إعمار غزة والضفة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ألكسندر دي كرو، آفاق تعزيز العمل المشترك في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة، والضفة الغربية.

كما ناقش مصطفى خلال لقائه مع دي كرو، أمس الأربعاء، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا والأمم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشي، تكثيف التعاون لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يشمل الإمدادات الإغاثية والطبية والخدمات الحيوية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ووضع مصطفى، دي كرو في صورة آخر التطورات الميدانية في الصفة الغربية، مشيراً إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين وقيود الاحتلال وازدياد عدد الحواجز العسكرية، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز عائدات الضرائب.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة على وجه الخصوص بمسؤولياتها في دعم شعبنا الفلسطيني، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لضمان إيصال وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنتظم، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ودعم صمودهم.