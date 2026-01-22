يوفنتوس يضرب بنفيكا بثنائية في دوري الأبطال

فاز فريق يوفنتوس مساء الثلاثاء على ضيفه بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال أوروبا

وأحرز الفرنسي كيفرين تورام هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 55، بينما أضاف الأمريكي ويستون مكيني الهدف الثاني بالدقيقة 64.

وأضاع فريق المدرب جوزيه مورينيو ركلة جزاء عن طريق اليوناني فانجيليس بافليديس في الدقيقة 81، ليفشل في تقليص الفارق على الأقل بهدف.

وأصبحت حظوظ بنفيكا في الصعود لدور خروج المغلوب شبه مستحيلة، بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ29، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن مواطنه إنتر ميلان الذي تراجع للمركز الرابع عشر بعد خسارته من المتصدر أرسنال مساء الثلاثاء.