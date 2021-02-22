القبض على 4 متهمين بحوزتهم 147 طربة حشيش بالإسماعيلية



ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 147 طربة حشيش بالإسماعيلية.



ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية"، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش على عملائهم مُتخذين من دائرة مركزي شرطة "الإسماعيلية – أبوصوير" وقسم شرطة ثانِ الإسماعيلية أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبإستهدافهم أمكن ضبط: "72 حشيش وزنت 7.200 كيلو، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول"، بحوزة عاطلان وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.



كما تم ضبط "40 طربة حشيش وزنت 4 كيلوات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول" بحوزة عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير.



وكذلك ضبط "35 طربة حشيش وزنت 3.500 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول" بحوزة عاطل بدائرة قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة مليون و30 ألف جنيه تقريبًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.