25 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.

و بحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.