 تايلاند تسجل 89 حالة إصابة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 25 ألفا و504 حالات - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 89 حالة إصابة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 25 ألفا و504 حالات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:51 ص

 أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 25 ألفا و504 حالات.
وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 84 وفاة.
وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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