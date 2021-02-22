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كيفية ملأ الإقرارات الضريبية إليكترونيًا.. ندوة عملية لمحامين الإسكندرية

ندوة نقابة محامين الإسكندرية
ندوة نقابة محامين الإسكندرية
عصام عامر
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 1:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 1:20 ص

نظمت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، اليوم الأحد، ندوة "عملية" بعنوان "كتابه وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا"، تم خلالها ملأ عددًا من المحامين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك بمقر معهد المحاماة، الكائن في محطه الرمل، وسط الثغر.

وحاضر في الندوة، الدكتور أحمد حشيش، المحاسب القانوني بمصلحة الضرائب، بحضور بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين، وعدد من محاموا الثغر، حيث تم بث الندوة مباشرة على صفحه النقابة الفرعية.

وقدم المحاضر "عمليًا" كيفية ملأ الإقرار إلكترونيًا، وخطواته تباعًا، وبشكل منظم، مما يتيح تقديمه بشكل سهل وصحيح، ودون أخطاء، بجانب إيضاح الأمور الواجب أن يقدم عليها المحامي إقراره الضريبي.

وجرت مناقشات بين المحاضر والمحامين حول تقديم الإقرار الضريبي، من بينها ضريبه القيمة المضافة، والمبالغ المعفاة من الضرائب، والنسب الضريبية المختلفة.

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