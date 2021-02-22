سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

قررت اللجنة العليا العمانية المكلّفة بآلية التعامل مع كورونا، اليوم الاثنين، تعليق دخول القادمين من 10 دول

هي السودان، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وأثيوبيا، بدءا من الخميس المقبل ولمدة 15 يوما.

وأضافت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، أن القرار يشمل أيضا القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وحثت اللجنة العليا، المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.