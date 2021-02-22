أشرف عبدالباقي: سعيد بردود الفعل على أول حلقات اللوكاندة

قال أشرف عبدالباقي في تصريحات صحفية، اليوم، إنه سعيد بردود أولى حلقات السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، والذي عرض مساء أول أمس الجمعة، على قناة DMC، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل مستمر ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب ردود الفعل الإيجابية والتي تلقاها خلال اليومين الماضيين من الوسط الفني والإعلامي.



وأضاف عبدالباقي في تصريحاته، أنه من الصعب الحكم على تجربة السيت كوم من أول حلقة فقط، خصوصا في ظهور العديد من الوجوه الشابه والتي يراها الجمهور لأول مرة، مما أدى إلى مقارنة الوجوه الشابه بنجوم مسرح مصر خلال تجربتهم الماضية، وبالرغم من ذلك فإن اللوكاندة حققت مشاهدة عالية تلفزيونيا، وأصبحت "تريند" البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول حلقة.



وأشار إلى أن تجربته خلال "تياترو مصر" في موسمين كانت في البداية صعبة على الجمهور، تقبل الوجوه الجديدة، ثم حدث قبول كبير ونجاح متتالي للتجربة، حتي تم تغيرها إلى اسم مسرح مصر، وأصبحت الوجوه الشابة نجوم مميزة، وهذا ما حدث في تجربة اللوكاندة والتي تختلف تماما عن أداء وشكل عروض مسرح مصر.



واختتم عبدالباقي تصريحاته، بأن الحكم على التجربة بشكل كامل أو دخولها في مجال المقارنة من أول حلقة، هو أمر "ظالم" خصوصا مع المجهود المبذول من قبل الفنانين وباق أفراد المسرح لإسعاد الجمهور.



الجدير بالذكر أن "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب، وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوى، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمود ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسنى.



العرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، وديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغانى كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب و سينرجي.