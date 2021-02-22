بريطانيا تتعهد بتقديم لقاح كورونا للبالغين بحلول يوليو القادم

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يتم تقديم لقاح فيروس كورونا لكل شخص بالغ في المملكة المتحدة بحلول نهاية شهر يوليو القادم.

وقال جونسون، وفق ما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الاثنين، إن الوصول إلى هذا الهدف سيسمح للمملكة المتحدة "بحماية الفئات الأضعف في أقرب وقت"، موضحا أن الحكومة ستتخذ "خطوات إضافية" لتخفيف بعض القيود المفروضة.

وأضاف جونسون "كان الوصول إلى 15 مليون لقاح إنجازًا مهمًا، لكن لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأريد أن أرى بدء التنفيذ يتم بشكل أسرع في الأسابيع المقبلة. مؤكدا أن طريق الخروج من الإغلاق سيكون حذرًا وتدريجيًا، لحماية الجميع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقديم لقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وكذلك أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعرضهم لخطر أكبر، بحلول 15 أبريل بموجب الخطط العاجلة للتطعيم.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق الخاصة به لتخفيف الإجراءات الصارمة قبل إعلان الخطط للنواب.

وكان الوزراء قد حددوا هدفًا لتقديم اللقاحات لجميع البالغين بحلول سبتمبر، بهدف الوصول إلى جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر في أول تسع مجموعات ذات أولوية من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بحلول مايو.

وسيُنظَر إلى الأهداف الجديدة على أنها علامة على زيادة الثقة داخل الحكومة بأن إمدادات اللقاح ستظل ثابتة خلال الأشهر القادمة.

وقد أوفت الحكومة بطموحها لتقديم التطعيمات لجميع من هم في المجموعات ذات أولوية، وهم البالغون الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر، والعاملون في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية والأكثر ضعفًا إكلينيكيًا، بحلول 15 فبراير.

وتلقى أكثر من 17.2 مليون شخص حتى الآن جرعتهم الأولى من اللقاح في أحد مواقع التطعيم البالغ عددها 1500 موقع في جميع أنحاء البلاد، وتلقى 600000 جرعتهم الثانية.