قالت الفنانة نور اللبنانية، إنها لم تكن ترغب في تأدية شخصية «صفية» في مسلسل «جمال الحريم»، لكن المخرجة رفضت ذلك.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الطريقة الدرامية التي تمت كتابة الشخصية بها جيدة جدًا، خصوصًا أن الدور أمام الفنان الكبير صلاح عبدالله.

وحول اسم المسلسل، أوضحت أن هناك طقس من طقوس السحر والشعوذة تحت اسم «جمال الحريم»، لذا تم اختيار الاسم وفقًا لهذا الطقس في السحر.

وشارك في بطولة مسلسل «جمال الحريم» كل من، الفنانة نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.



