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بيانات إنجليزية تظهر أن لقاح فايزر- بيونتيك فعال بنسبة 75%

لندن - د ب أ:
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 9:07 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 9:07 م

أظهرت بيانات نشرت في إنجلترا، اليوم الاثنين، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر- بيونتيك تقلل معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بأكثر من 75% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وصدرت هذه البيانات عن هيئة الصحة العامة الإنجليزية، وهي أول تحليل مستقل في بريطانيا يظهر فعالية لقاح فايزر- بيونتيك بعيدا عن التجارب.

ومن بين الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، وجدت بيانات من أكثر من 12 ألف شخص أن لقاح فايزر- بيونتيك وفر حماية بنسبة 57% على الأقل من فيروس كورونا بعد 28 يومًا من التطعيم بجرعة واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 88% بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.

وتراقب هيئة الصحة العامة الإنجليزية أيضًا التأثير الفعلي للقاح أسترازينيكا- أوكسفورد وستنشر هذه النتائج في الوقت المناسب، لكنها قالت إن البيانات المبكرة تشير إلى أن اللقاح يوفر "مستويات جيدة" من الحماية من الجرعة الأولى.

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