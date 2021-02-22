وزير الري السوداني: أتمنى ألا يكون سد النهضة بؤرة للنزاع بين الدول الثلاث

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، عن أمله في أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي بدلًا من أن يكون بؤرة للنزاع السياسى بين الدول الثلاث.

وقال عباس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السودانية، اليوم الاثنين، إن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو المقبل، يشكل تهديدًا مباشرًا لتشغيل سد الروصيرص، وبالتالي كل مشروعات الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة وما يقارب الــ20 مليون نسمة مهددون بهذا الملء.

وأضاف أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددًا خطيرًا للأمن القومي السوداني.