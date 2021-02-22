توجيه الصحافة بتعليم كفر الشيخ يحصد المركزين الأول والثانى في مسابقة الإذاعة المدرسية

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بكفر الشيخ، أن توجيه الصحافة المدرسية حصل على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية.

وأشارت إلى أنه إنجازّا جديد ينضم إلى إنجازاته السابقة، بحصوله على المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية.

وأكدت وكيلة الوزارة، أنها تهنئ محيي الخير موجه عام الصحافة، وموجهي ومديري وطلاب المدارس الفائزة بهذين المركزين على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد تعب وجهد فريق كامل من العمل يضاف إلى مجهودات وأعمال المديرية.

جدير بالذكر أن مدرسة النهر العظيم بالمرحلة الإعدادية بإدارة دسوق التعليمية قد فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

فيما فازت مدرسة الجزيرة الخضراء التجارية بإدارة مطوبس التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية.