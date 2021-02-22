الكويت: 5 حالات وفاة و 768 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 184090 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 1044.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 147 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 967 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 172227 حالة.