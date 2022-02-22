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بريطانيا تعتزم الإعلان عن عقوبات ضد روسيا اليوم

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:27 ص

 ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن البلاد تعتزم إعلان عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

وكتبت وزيرة الخارجية ليز تروس عبر موقع توتير: "سيشهد الغد (الثلاثاء) إعلان عقوبات جديدة على روسيا في رد فعل على انتهاك القانون الدولي والتعدي على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بسيادة المنطقتين الانفصاليتين بأنه "نذير شؤم" يمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية.


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