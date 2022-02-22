 المجر تنقل قوات إلى حدودها مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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المجر تنقل قوات إلى حدودها مع أوكرانيا

بودابست (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:23 م

قررت المجر نقل قوات إلى حدودها مع أوكرانيا حيث تستعد لتدفق محتمل للاجئين الفارين من الصراع مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "ام تي اي" اليوم الثلاثاء نقلا عن وزير الدفاع تيبور بينكو.

وقال بينكو إنه في حالة حدوث تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا، يمكن أن ينتشر القتال إلى كييف ثم إلى الغرب صوب المجر.

ويبلغ طول الحدود بين المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا نحو 140 كيلومترا.

وأضاف بينكو أن القوات المسلحة المجرية يجب أن تكون مستعدة لمنع الجماعات المسلحة من دخول الأراضي المجرية والتعامل مع تدفقات اللاجئين، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية.

ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن عدد القوات التي يجري نشرها على الحدود.

من جانبها، قالت بولندا التي تمتلك حدودا مع أوكرانيا إنها تقوم بإعداد ملاجئ طوارئ لمساعدة الأشخاص النازحين الفارين من العنف حال قيام روسيا بشن هجوم.

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