ألمانيا تتهم روسيا «بالانتهاك الصارخ» للقانون الدولي بعد اعترافها باستقلال لوهانسك ودونيتسك

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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا "بانتهاكها الصارخ" للقانون الدولي، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية لحل النزاع في شرق أوكرانيا، بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك، اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو، كدولتين مستقلتين.

وقالت بيربوك مساء اليوم الإثنين: إن اعتراف الرئيس بوتين اليوم بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وضربة شديدة لجميع الجهود الدبلوماسية.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنه جرى تجاهل الجهود التي تبذل على مدار سنوات في إطار صيغة نورماندي وضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل متعمد وبدون أي سبب مفهوم.

وتابعت بيربروك قائلة إن "هذا الاعتراف يمثل أيضا انتهاكا آخر لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وهو ما ندينه بأشد العبارات الممكنة".

وتعهدت بيربوك بأن ترد ألمانيا والحلفاء على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وستدعو روسيا إلى التراجع عن هذا القرار.