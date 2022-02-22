 النرويج تسجل 14 ألفا و879 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة - بوابة الشروق
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النرويج تسجل 14 ألفا و879 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أوسلو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:48 ص

سجلت النرويج 14 ألفا و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و151 ألفا و288 إصابة، والوفيات إلى 1549 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 11 مليونا و201 ألف و164 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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