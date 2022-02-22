اتحاد طلاب طنطا يهدي رئيس الجامعة درع الملتقى الأول للأسر الطلابية

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قام رئيس اتحاد طلبة جامعة طنطا، محمد أيمن، بإهداء الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، درع الملتقى الأول للأسر الطلابية، وذلك تعبيرًا عن تقدير وامتنان اتحاد طلاب الجامعة لرئيس الجامعة، وما يبذله من جهود لدعم الشباب وتمكينهم باعتبارهم شريك رئيسى فى التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا ، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا محمد ياقوت.

أشاد رئيس جامعة طنطا بفعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا والذى نظمته الجامعة تحت شعار "الجمهورية الجديدة ..آفاق وتحديات"، فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى بالتزامن مع انطلاق "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمود ذكى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية فى كافة المجالات بهدف إدماج الطلاب في المجتمع وغرس قيم الولاء والمواطنة في نفوسهم، وتوطيد الروابط الانسانية وتبادل الخبرات والثقافات مع زملائهم من الجامعات الأخرى.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد طلبة جامعة طنطا، محمد أيمن أن فعاليات الملتقى تضمنت مجموعة من ورش العمل حول ادارة الازمات والكوارث وإعداد الكوادر الطلابية للمشاركة الفعالة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمشاركة وفود من طلاب جامعات (المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط).