محمد صلاح: أرفض تدريب الأهلي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تعاقد النادي مع جون إدوارد لتولي منصب إداري يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه يعرفه جيدًا منذ عمله معه في فاركو، ووصفه بأنه "يحب عمله ويعمل في صمت ولا يحتاج لمجاملات أو مقابل مادي إضافي.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" جون إدوارد يعلم جيدًا ما عليه فعله، ويؤدي عمله بكفاءة دون تدخل من أحد، وهذه أولى خطوات تصحيح المسار داخل الزمالك".

وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن التحركات المرتقبة في الميركاتو قائلا: "الزمالك سيتعاقد مع صفقات جديدة قريبًا، لكن هناك حالة من التعتيم حول تفاصيلها".

وعن موقفه من تدريب الأهلي، قال صلاح: "لو عُرض عليّ تدريب الأهلي سأرفض، لأنني عشت الانتماء ولم أختبر الاحتراف، الجوهري كان حالة استثنائية، أما أنا فأنتمي لمدرسة الأصول".

وأضاف: "كنت من أول المعترضين على تعيين أيمن الرمادي، الزمالك كان الأقرب لحصد كأس مصر بفضل رغبة اللاعبين، وأي مدرب من أبناء النادي كان قادرًا على تولي المهمة في تلك الفترة".

وتابع: "هل الزمالك قادر على التعاقد مع باولو بينتو الذي يتقاضى 2.5 مليون دولار سنويًا؟ في حين أن جوميز كان يحصل على 60 ألف دولار شاملة جهازه المعاون".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي ودعم في عدة مراكز، وأرى أن عبد الله السعيد لن يتمكن من العطاء طوال الموسم، لذا يجب أن يكون له بديل مناسب".