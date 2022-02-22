قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع خط «نورد ستريم 2» جاهز لكن الغرب يحاول فقط إيقاف روسيا، وذلك حسبما أوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات وثيقة مع ألمانيا وترحب بإعلانها وقف اعتماد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 2»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2»، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، مضيفا: «قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن»، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل «نورد ستريم 2».

وأوضح أن الإدارة المختصة في وزارة الشؤون الاقتصادية ستجري تقييما جديدا لأمن الإمدادات، مع مراعاة ما تغير في الأيام الماضية، معقبًا: «في هذه المرحلة من المهم الآن، منع المزيد من التصعيد وبالتالي منع وقوع كارثة أخرى».

ومساء أمس الاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. وفي اليوم نفسه تم التوقيع مع رئيسيهما دينيس بوشيلين وايونيد باسيتشنيك على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، اللتين صادق عليها البرلمان الروسي بكلتا غرفتيه اليوم الثلاثاء.