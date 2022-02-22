ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للكويت إلى 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وأشار جهاز الإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 56.4 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة والمعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار، فالفواكه بقيمة 24.8 مليون دولار، ثم الخضر والنباتات بقيمة 17.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار.

وبشأن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، تصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها القائمة بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 30 مليون دولار، تلا ذلك اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 ملايين دولار، ثم المراجل والآلات والأجهزة الآلية بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 1.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.7 مليون نسمة عام 2021، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت طبقا لتقديرات البعثة 609 آلاف مصري حتى نهاية 2020، بينما بلغ عدد المصريين بالكويت طبقاً للمسجلين بالبعثة 25.6 ألف مصري.