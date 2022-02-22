سوريا: ندعم قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن دعم بلاده لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، قائلا: "سنتعاون معهما"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيووز عربية" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.

وعقب ذلك أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما.

ويأمر المرسومان اللذان وقعهما بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوجانسك.

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة، ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب.

ولمح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ"حرب خاطفة" ضد منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.