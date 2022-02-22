الكرملين: لا نرغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

حذر الكرملين من تدهور الوضع أكثر إذا قررت كييف قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا ردا على اعتراف الأخيرة بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية، مضيفا أنها لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، سيجعل العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيدا.



وأشار بيسكوف إلى أن قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دونباس ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع، وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو.