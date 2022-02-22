تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 والتي جاء في مقدمتها:

• أزمة أوكرانيا تشعل أسعار النفط.. وبرنت قرب الـ100 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعات كبيرة، اليوم الثلاثاء، غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• الملا: إنتاجنا من الغاز يستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلي ووجود فائض للتصدير

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلى ووجود فائض للتصدير، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• المالية: المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات لتدوير المخلفات بتكلفة 7 مليارات جنيه

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بالتعاون مع الجهات المعنية.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• غدا.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة على مدار 4 أيام

تبدأ وزارة المالية غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة ولمدة 4 أيام حيث من المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين بكل من وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى وزارة التموين وقطاع الأعمال بالاضافة إلى عدد من الهيئات كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• وزيرة التخطيط تتوقع تراجع معدلات النمو العالمي إلى 4.4% خلال عام 2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو بنسبة 5.9% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% عام 2022، وذلك نظرًا لأن بعض الدول مازالت تفرض قيود على الحركة واستمرار اضطربات سلاسل الإمداد واحتمالية سحب إجراءات التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• البورصة: تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه أحمد كوجك، وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي ل 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• رئيس البورصة: القيمة السوقية للسندات المقيدة 2.4 تريليون جنيه في 2021

ارتفعت قيم تداول سندات الخزانة لتسجل 544 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه عام 2020 وحوالي 183 مليار جنيه في عام 2019، وفق دكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• غدا.. التصديري للصناعات الكيماوية يلتقي وفدا من الشركات المصنعة للزجاج في الصين

يعقد غدا الأربعاء المكتب التجاري في بكين بالتعاون مع وحدة الكويز والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ندوة افتراضية عن طريق زووم.

ويشارك فيها رئيس ونائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني لصناعة الزجاج، و9 شركات مصنعة للزجاج في الصين.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• وزيرة الصناعة تكشف عن مسح ميداني لرصد تداعيات كورونا على المنشآت التجارية والخدمية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين فى كل البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة المشروعات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل اكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد المصرى.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• خسائر البورصة المصرية تقترب من 2%

عاودت البورصة المصرية الخسائر اليوم الثلاثاء، واقتربت من 2%، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.7% ووصل إلى مستوى 11302 نقطة.

وعوضت البورصة المصرية أمس الاثنين، معظم خسائر أول الاسبوع، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 بشكل ملحوظ، وبنحو 1.2%، مقابل خسائر بنحو 1.4%، وأغلق المؤشر الرئيسي عند 11502 نقطة، ووصل المؤشر إلى مستوى 11371 نقطة في جلسة الأحد.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا