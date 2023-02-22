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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خاركيف بصواريخ إس-300

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 12:42 م

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف في جنوب أوكرانيا، أولية سينهوبوف، أن القوات الروسية تقصف الإقليم بصواريخ من طراز "إس-300"، داعيا سكان الإقليم إلى ضرورة البقاء في الملاجئ.

وقال سينهوبوف في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء: "المحتلون يهاجمون الإقليم مرة أخرى! لا تتجاهلوا إنذار الغارات الجوية ابقوا في الملاجئ!".

وأضاف: "سُمع دوي أربعة انفجارات على الأقل في المدينة"، مشيرًا إلى تصريح سيرهي ميلنيك، قائد حامية خاركيف العسكرية، بأن الجيش الروسي ضرب الإقليم بصواريخ S-300 في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم.

وأكد سينهوبوف أن شخصين أصيبا جراء الهجوم الصاروخي الأخير.


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