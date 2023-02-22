دبلوماسي روسي: خطاب بايدن في بولندا محاولة فاشلة للضغط على روسيا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بولندا، بأنه محاولة أخرى محكوم عليها بالفشل للضغط على موسكو.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تعقيبا على خطاب بايدن: "إنني اعتبر هذا الخطاب واحد في سلسلة من المحاولات الفاشلة للضغط على روسيا، لا يوجد شيء جديد في النص، فقد سمعناه عشرات المرات وسنسمعه مجددا في المستقبل من متحدثين مختلفين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "لا توجد أية لمحات من المنطق السليم في سياسة واشنطن".

وأشار ريابكوف، إلى أن ذلك يبرر بوضوح قرار روسيا بتعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت (المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية).

وكان بايدن قد قال في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو إن "أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا"، وأن "دعم حلف الناتو لأوكرانيا لن يتراجع".