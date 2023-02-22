إسبانيا تعتزم إرسال 6 دبابات قتالية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس، للمشرعين في مدريد، اليوم الأربعاء، إن بلادها سترسل 6 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2 إيه 4" إلى أوكرانيا.

وأضافت روبليس أنه يمكن تزويد أوكرانيا بمزيد من الدبابات الألمانية الصنع "إذا أصبح هذا ضروريا".

وأوضحت أن الدبابات التي سترسلها إسبانيا إلى أوكرانيا، تأتي من المخزونات التي خرجت من الخدمة منذ عام 2012 ولا تزال تحتاج إلى إصلاحات.

يُذكر أن إسبانيا تمتلك 347 دبابة من دبابات ليوبارد، من بينها 108 دبابات من الطراز القديم "2 إيه 4"، و239 من الطراز الجديد "2 إيه 6".

غير أن روبليس قالت إن إسبانيا لن ترسل أيا من الدبابات الحديثة، الأكثر قوة إلى أوكرانيا، نظرا لاحتياج إسبانيا لها من أجل الدفاع الوطني.