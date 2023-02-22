شولتش يدعم الملف الألماني لتنظيم مونديال السيدات 2027

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قال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم تقديم دعم "نشط" لملف ألمانيا لطلب التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2027 لكرة القدم للسيدات مع هولندا وبلجيكا.

وقال نيوندورف في بيان أصدره أمس الثلاثاء :"يسعدني أن أولاف شولتس وافق على الدعم بشكل نشط لملف الاتحاد الألماني واتحادي بلجيكا وهولندا لطلب الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2027 للسيدات."

وأضاف نيوندورف أن التعاون الوثيق بين الحكومة الألمانية واتحاد كرة القدم كان حاسما أيضا في حصول ألمانيا على حق استضافة كأس الأمم الأوروبية للرجال (يورو 2024).

ومن المقرر اختيار الملف الفائز بتنظيم كأس العالم 2027 للسيدات، في العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الألماني في العام الماضي أنه سيقترح مدن دورتموند ودويسبورج ودوسلدورف وكولونيا للمشاركة في استضافة مونديال السيدات، الذي سبق واستضافته ألمانيا في عام 2011 .

وضمت قائمة الدول التي أبدت رغبتها في استضافة مونديال السيدات 2027 أيضا جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمكسيك وتشيلسي.

وتقام كأس العالم 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وستنطلق منافساتها في تموز/يوليو المقبل.

وحضر المستشار الألماني شولتس أمس الثلاثاء المباراة الودية للمنتخب الألماني للسيدات أمام نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان شولتس قد أعلن قبل أيام أنه سيحضر المباراة في دويسبورج من أجل إظهار تقديره لكرة القدم النسائية في ألمانيا.