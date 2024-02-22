قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن اتحاد البث الأوروبي، يدرس استبعاد الأغنية الإسرائيلية "مطر أكتوبر"، من مسابقة "يوروفيجن"، الغنائية، لاحتوائها على عبارات سياسية.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر أوروبية، بأن اتحاد الإذاعة الأوروبي يعتزم استبعاد الأغنية، وردت الشركة الإسرائيلية المنتجة للأغنية بأنها "لن تغير الكلمات مهما كان الثمن، حتى لو كان على حساب عدم مشاركة إسرائيل في مسابقة هذا العام".

وأغنية "مطر أكتوبر"، هي أغنية منفردة سجلتها المغنية الإسرائيلية إيدن جولان، وسيتم إصدارها في مارس 2024، وتمثل إسرائيل في مسابقة الاتحاد الأوروبي 2024 في السويد، وحسب تسريبات وسائل الإعلام العبرية، تشير كلمات الأغنية إلى عملية المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي حين أن الأغنية لم يتم إصدارها رسميًا، فإن متحدثة باسم هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، قالت لتايمز أوف إسرائيل، إن المحطة منخرطة في مناقشات مع اتحاد البث الأوروبي بشأن مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن.

في الوقت نفسه، رد وزير الثقافة والرياضة بدولة الاحتلال، ميكي زوهار، قائلا إن "نية اتحاد الإذاعات الأوروبية استبعاد الأغنية الإسرائيلية من مسابقة يوروفيجن هي فضيحة"، مضيفًا أن "الأغنية الإسرائيلية، التي ستؤديها إيدن جولان، هي أغنية مؤثرة"، وفقًا لزعمه.

تشير قواعد مسابقة الأغنية الأوروبية إلى حظر المحتوى السياسي من الأغاني، وحدث ذلك سابقًا، عندما جرى حظر مشاركة جورجيا في مسابقة "يوروفيجن"، لعام 2009 بعد أن طلب اتحاد الإذاعات الأوروبية تغيير كلمات الأغنية، تلفظ باللغة الإنجليزية كإسم بوتين، رئيس الوزراء الروسي آنذك، حيث اعتبرت كلمات الأغنية سخرية من بوتين خصوصًا، أثناء النزاع بين جورجيا وروسيا.