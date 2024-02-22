القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وطولكرم واندلاع اشتباكات شرق نابلس

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مدينة رام الله وعددا من البلدات المحيطة واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

ووسط الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي رام الله والبيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية، اعتقلت فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين على الأقل من بلدتي بيت ريما ودير غسانة المتجاورتين شمال غربي رام الله، بينهم الناشطة فاديا البرغوثي، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وإلحاق ضرر بمحتوياتها.

كذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجرا، فلسطينيين من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ودمرت دوار الشهداء وسط المخيم، بينما استهدفت مجموعة من الصحافيين بالرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع خلال تغطيتهم الاقتحام.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات داهمت عددا من المباني السكنية في الضاحية وتحديدا المحاذية للمخيم، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة.

بدورها، قالت "كتائب شهداء الأقصى - الثأر والتحرير" في بيان، إن "مقاتليها يخوضون مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد أماكن اقتحامه في محاور مخيم طولكرم بالضفة الغربية".

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية في هذا الصدد عن سماع دوي انفجارات متتالية بمحيط مخيم طولكرم.