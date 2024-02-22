أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، معرض لمنتجات المركز بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الفترة من 27 لـ28 فبراير أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي.

وسيحتوي المعرض على سلع غذائية، ومنتجات الألبان ومشتقاتها، والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى منتجات الحلويات، والمخبوزات، واللحوم، ومنتجات السلع الأساسية "السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت"، وذلك حرصاً من الجامعة على تخفيف الأعباء على جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوفير الإمكانية اللازم لهم.