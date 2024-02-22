لاتسيو يستعيد الانتصارات بثنائية في تورينو بالدوري الإيطالي

استعاد لاتسيو نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه 2-0 على مضيفه تورينو، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21 للمسابقة.

وكان مقررا أن تقام المباراة الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب مشاركة لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ماتيو جندوزي التسجيل للاتسيو في الدقيقة 50، فيما تكفل دانيلو كاتالدي بإحراز الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 56.

ولعب لاتسيو بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه ماريو خيلا لحصوله على الإنذار الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر أمام بولونيا في المرحلة الماضية، إلى 40 نقطة، ليتقدم للمركز السابع، علما بأن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد تورينو، الذي تلقى هزيمته السابعة في المسابقة هذ الموسم مقابل 9 انتصارات و9 تعادلات، عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وكانت هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها تورينو في البطولة خلال عام 2024، حيث تعود آخر هزيمة تعرض لها بالمسابقة إلى 29 ديسمبر الماضي، عندما خسر 0-1 أمام مضيفه فيورنتينا في المرحلة الـ18 للبطولة.