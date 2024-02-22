القوات الإسرائيلية تدمر منزل ياسر عرفات في غزة

أفاد موقع «واينت» العبري، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وسط مدينة غزة شمال القطاع.

وبحسب وكالة «الأناضول»، تحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوه تتخلله صور للرئيس الراحل الملقب بـ«الختيار» معلقة على الجدران المدمرة والمشققة، توثق مراحل مختلفة من تاريخه، إضافة إلى صور ابنته «زهوة» عندما كانت طفلة.

وعاش عرفات، في هذا المنزل تفاصيل من حياته منذ عام 1995 حتى 2001، عندما غادر القطاع إلى الضفة الغربية وتمت محاصرته لاحقًا في مقر المقاطعة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حتى وفاته في 2004.

وتعرضت غرفة النوم التي كانت تضم أثاثا بسيطا وصورة لابنة عرفات «زهوة» وخزانة تضم بعض قطع ملابسه ومن بينها الزي العسكري الذي اعتاد على ارتدائه، لدمار كامل.

وتوفي الرئيس عرفات عام 2004، عن عمر ناهز 75 عاما، في مستشفى «كلامار» العسكري في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسميم عرفات، ويقولون إنه لم يمت بسبب تقدم العمر، أو المرض، ولم تكن وفاته طبيعية.

وكشف تراجع الجيش الإسرائيلي من مناطق غربي مدينة غزة عن دمار واسع تسبب به قصف جوي ومدفعي لمنزل عرفات الواقع في أحد أرقى أحياء المدينة.