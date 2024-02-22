التنمية الصناعية تقرر مد سحب الكراسات لحجز 456 قطعة أرض صناعية لـ7 مارس القادم

نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال على التقدم لحجز ٤٥٦ فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب١٠ محافظات، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة لمدة أسبوعين حتى ٧ مارس القادم بدلًا من ٢٢ فبراير الجاري؛ تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى ٢٨ مارس بدلًا من ١٤ مارس القادم وذلك على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية ١ مليون م٢ تقريبًا، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

وأعلنت رئيس الهيئة أنه ولمزيد من التيسير على المستثمرين تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحساب البنكية (١٠%) من تكاليف المشروع، والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة ٥٠% من ثمن الارض.

وتجدد الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع.

يذكر أن سحب الكراسات وحجز الأراضى يتم بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).