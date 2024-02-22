 الأوقاف تنظم زيارة للطالبات الوافدات لمكتبة الإسكندرية - بوابة الشروق
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الأوقاف تنظم زيارة للطالبات الوافدات لمكتبة الإسكندرية

أحمد كساب
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:17 م

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للطالبات الوافدات من دول ماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والفكري، نظمت وزارة الأوقاف رحلة خاصة للطالبات الوافدات المسجلات على منحة بيت الزكاة الكويتي لمكتبة الإسكندرية وذلك للتعرف على الكنوز الثقافية، والحضارية داخل المكتبة التي عرفت عالميًّا بالمكتبة العظمى، والتعرف على ما تحويه من نفائس الكتب، والكثير من المخطوطات القديمة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه رافق الطالبات خلال الجولة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذة سلوى بنت فريج العنزي مدير بيت الزكاة الكويتي للمشروعات الخيرية، والأستاذ هاني محمد عبد المنعم كبير أخصائيين اجتماعيين، والأستاذ وائل حامد عبدالعزيز سكرتير تنفيذي ببيت الزكاة الكويتي، والأستاذ ياسر محمد عبد السلام منسق إداري ببيت الزكاة الكويتي، والشيخ نادر محمد توفيق عضو مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتضمن البرنامج التثقيفي المعرفي زيارة للأقسام العلمية وقاعات الاطلاع بالمكتبة، ومتحف المخطوطات، وكذلك التعرف على بعض الآثار القديمة التي تحتويها أركان المكتبة.


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